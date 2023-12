Norte-americano que esfaqueou namorada e taxista morre em Salvador | A TARDE

O norte-americano Zachary Modi Mikaya, que estava sendo procurado pela polícia após esfaquear duas pessoas, no último domingo, 10, morreu após cair do 2º andar de um hotel onde estava escondido, em Salvador. Mikaya estava hospedado no Quality Hotel, no bairro do Stiep, quando terminou se desequilibrando e caindo durante tentativa de escapar da polícia.

O norte-americano estava sendo procurado após ter esfaqueado uma mulher, que seria namorada dele, e durante a fuga ter golpeado um taxista. A dupla tentativa de homicídio foi registrada no intervalo de 1h nos bairros da Graça e Barra, na manhã de domingo, 10, em Salvador.

Conforme a Polícia Civil, as guias para remoção e perícia foram expedidas e os funcionários do hotel serão ouvidos na 14ª DT/Barra. Outras oitivas serão realizadas para a conclusão do inquérito. A embaixada americana também será acionada.



Zachary tinha sido detido em março de 2023 quando agrediu uma profissional do sexo | Foto: Reprodução | TV Bahia

Outra prisão



Zachary Modi Mikaya já tinha sido detido em março deste ano, após agredir uma profissional do sexo e tentar tomar armas dos polícias militares que foram atender a ocorrência. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE por um colega de uma das vítimas.



Zachary foi preso no dia o dia 28 de março de 2023. Ele teria contratado a profissional do sexo para um programa no valor de R$ 1 mil. Depois do ato sexual, ele expulsou a mulher do local e se recusou a realizar o pagamento. A profissional chamou a polícia e denunciou a violência sexual mediante fraude.



Durante a ação da Polícia Militar, o suspeito tentou tomar a arma dos policiais, se masturbou na frente deles e foi preso. O caso aconteceu no bairro do Rio Vermelho. No entanto, após audiência de custódia no dia 30 daquele mês, ele foi solto.



Quem é o norte-americano



Zachary Modi Mikaya é natural do estado da Pensilvânia e está em Salvador há mais de um ano, trabalhando em home-office. O seu visto vencia em 4 de abril, no entanto, não há informações sobre se houve renovação. Ele é engenheiro de software do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos.

Identidade do norte-americano | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE