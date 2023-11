“Eu só ouvi barulho de pedrinhas no PVC”, diz dona de restaurante | A TARDE

A dona do restaurante "Primos Bar", no qual o teto desabou no início da tarde desta quinta-feira, 23, na Calçada, contou como o caso aconteceu ao Portal A TARDE. Deisiane Mota disse que estava dentro do estabelecimento quando o acidente aconteceu.

“Eu só ouvi barulho [sic] de pedrinhas no PVC. Eu sei que duas funcionárias minhas estão hospitalizadas. Um cliente meu chamou a gente dentro do restaurante, só que aí, ele conseguiu sair. Eu também estava sentada, consegui sair, agora eu estou aqui preocupada”, comenta Deisiane, que ficou em estado de choque.

Deisiane, que está há 18 anos no local, contou que o teto, feito com eternit e forro de PVC, foi reformado há dois anos. Até o momento, o desabamento deixou cinco pessoas feridas, sendo que duas delas foram resgatadas de escombros. Por sorte, a proprietária disse que o estabelecimento estava mais vazio do que o comum.

“Já me disseram que foi a parede que caiu do outro lado, porque danificou o zinco do vizinho também, do lado do meu restaurante. No que a parede caiu, as madeiras caíram. Aqui tem bastante movimento, mas graças a Deus nesse exato momento não tinha muita gente”, concluiu.

Até o momento, o ocorrido deixou cinco pessoas feridas e, duas delas, foram resgatadas de escombros | Foto: Adriana Planzo | Ag. A TARDE