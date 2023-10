Evento de conscientização do câncer de mama acontece em São Cristóvão | A TARDE

A 6ª Caminhada Contra o Câncer de Mama vai acontecer no dia 15 de outubro, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O evento marca o início das atividades relacionadas ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

O evento, organizado pelo “Projeto Toque de Amor”, acontecerá das 10h às 14h, com saída no Antigo Final de Linha de São Cristóvão – Av. Aliomar Baleeiro, próximo ao estabelecimento ConstruaMais, no sentido Salvador Norte Shopping; encerrando no início da Rua Lauro de Freitas, próximo à Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes.



O Toque de Amor é um Projeto Social que tem como objetivos acolher, informar e orientar a comunidade a respeito da saúde da mulher, com foco no câncer de mama e câncer do colo do útero. Sendo que todas as atividades realizadas têm como propósito apoiar o Hospital Aristides Maltez, por meio de doações de leite, fraldas geriátricas, água mineral copos descartáveis, toalhas brancas, lençóis brancos.