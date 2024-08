Ex-funcionária diz que mãe mentiu sobre empresário abusar da filha

Ex-funcionária do casal usou as redes sociais para desmentir acusações contra o pai de abuso de filha de 3 anos - Foto: Reprodução

Uma ex-funcionária da fonoaudióloga Tamires de Sousa Reis e do empresário Paulo Roberto Santos de Souza Filho resolveu usar as redes sociais para afirmar que acusações de abuso feitas pela mãe contra o pai da menina de 3 anos são falsas.

Em um vídeo, publicado nesta segunda-feira, 22, Bárbara Maria Correia Silva conta que trabalhou na casa do casal e acompanhou de perto o processo da separação.

“Eu convivi com eles. Eu acompanhei tudo de perto como aconteceu. Tudo isso que ela está falando é inverdade. Eu falei: ‘Tamires, pense bem, a ** é pequena, precisa do pai. A menina é muito grudada com o pai. Não faça isso, não’. Ela queria proibir ele de ver a filha, queria proibir um monte de coisa, não deixar sair”.

A mulher afima ter pedido várias vezes para mãe não proibir o contato da criança com o pai. "Ela disse, não vou pensar em *** [ na criança], tenho que pensar é em mim, porque é por causa dela que estou me f**".

A ex-funcionária ainda salienta que o rapaz era um bom pai e ajudava Tamires. “A babá da menina quem arrumou fui eu. Ficou trabalhando lá por mais de um ano, amava a menina, tratava a menina super bem e falava: ‘Paulinho é um ótimo pai, e Tamires sempre com essas loucuras’. Tudo isso que ela tá falando, na verdade, é uma mentirada, entendeu? É loucura da cabeça dela, e eu não estou entendendo por que ela tá fazendo essas coisas com ele, ele não merece isso”.