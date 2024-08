Familiares e amigos se despedem de subtenente atropelado em blitz

Durante a despedida, homenagens foram feitas para o subtenente e também pedidos de justiça - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 25, o sepultamento do subtenente da Polícia Militar (PM-BA), Antônio Paim, que morreu após ser atropelado por uma multa durante uma blitz no último dia 12 de julho. A cerimônia aconteceu no cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, em Salvador.

No sepultamento, marcaram presença familiares e amigos. Inúmeros agentes das policiais Militar e Civil, assim como oficiais da Guarda Civil Municipal (GCM) também estiveram no último adeus a Paim.

"Eu não acreditei, só acreditei quando cheguei aqui para ver. Quero te dar minha última continência. Você é muito guerreiro. Essa é para você, Paim! Sua missão está cumprida", disse um dos amigos na despedida.

Comandante-geral da PM, o coronel Paulo Coutinho, também esteve presente. Durante a despedida, homenagens foram feitas para o subtenente e também pedidos de justiça. Discursos também foram realizados no enterro.

O caso

No último dia 12 de julho, Paim participava das ações da polícia no bairro de Sussuarana quando foi atingido em cheio por dois indivíduos que tentavam escapar da abordagem. No impacto, o subtenente teria batido com a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Os suspeitos do atropelo foram conduzidos à delegacia na ocasião.

Paim deu entrada no Hospital Geral Roberto Santos e ficou internado na unidade de saúde até a noite do dia 16. Após apelo de familiares, que pediam uma regulação no Hospital da Bahia, o subtenente foi transferido, mas para o Hospital Português, onde estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neurológica.