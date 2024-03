Feira oferece serviços médicos para as mulheres na Arena Fonte Nova | A TARDE

De amanhã até domingo, a Arena Fonte Nova vai receber a Feira Março de Todas as Mulheres, que promete oferecer uma gama de serviços gratuitos voltados para a saúde e bem-estar feminino. A iniciativa, segundo os organizadores, tem como objetivo celebrar o Dia Internacional da Mulher e proporcionar acesso facilitado a cuidados médicos e ações de cidadania. Para garantir o atendimento, as interessadas devem agendar os procedimentos de forma online, através do site feiradamulher.saude.ba.gov.br. No momento do cadastro, as pacientes poderão selecionar até três procedimentos, escolher o dia e o período mais conveniente, das 7h às 17h.

O coordenador da Feira, Edvaldo Gomes, diz que, além de disponibilizar consultas médicas, exames e procedimentos, a ação contará ainda com serviços oftalmológicos, incluindo cirurgia de catarata e limpeza de lentes; exames de imagem, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma. Consultas com especialistas em mastologia, ginecologia e nutrição também serão disponibilizadas, assim como preventivo, laboratório de coleta e tratamento bucal completo.

Edvaldo Gomes acrescenta que atividades de cidadania também fazem parte do evento, com emissão de documentos, como RG (1ª e 2ª vias), e antecedentes criminais, intermediação de mão de obra do SineBahia, e instruções para confecção da carteira de trabalho digital. Serão realizadas também palestras, debates e rodas de conversa, além de uma mostra de empreendimentos voltada para mulheres negras, quilombolas e indígenas.

Serão mais de 25 mil vagas ao longo dos três dias. As participantes deverão comparecer ao local no horário agendado, munidas de identidade, cartão do SUS e comprovante de agendamento, seja impresso ou digital.

* Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão