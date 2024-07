Ferry-boat: tempo de espera na fila chega a quatro horas

Durante o São João e São Pedro, a Internacional Travessias prevê um fluxo 5% maior em relação ao mesmo período de 2023 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Quem deixou para sair de Salvador neste sábado, 22, utilizando o ferry-boat, terá que ter paciência. Segundo o "Filômetro" da Internacional Travessias (ITS), o fluxo de pessoas na fila está muito intenso, com o tempo de espera que gira em torno de quatro horas.

Diferente de outros feriados, a fila não está intensa apenas para veículos, mas também para pedestres. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o movimento grande de pessoas que aguardam na tentativa de comprar um bilhete. As imagens mostram a fila chegando ao lado de fora do terminal. Na última sexta-feira, 21, o tempo de espera também foi longo.

Durante o São João e São Pedro deste ano, a Internacional Travessias prevê um fluxo 5% maior em relação ao mesmo período de 2023. Na época, o sistema transportou aproximadamente 234 mil pessoas e 35 mil veículos.



Até o dia 3 de julho, o sistema estará operando de forma especial. Serão cinco ferries com saídas de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 06h às 23h30, domingos e feriados. A ITS ainda prevê a realização de viagens extras ao longo do dia, nos momentos de maior demanda.

Agendamento



Não há mais agendamento disponível para este sábado, 22. Mas os usuários que pretendem viajar nos próximos dias, podem utilizar o agendamento para transporte de veículos por meio do Hora Marcada e SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Para verificar os horários ainda disponíveis para agendamento, basta acessar as duas plataformas e conferir o horário de interesse.