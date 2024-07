Tempo de espera no ferry passa de 4h e passageiros ficam na bronca

Passageiros tem enfrentado transtornos para embarcar rumo aos festejos juninos - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Usuários do sistema ferry-boat estão enfrentando transtornos, na manhã desta sexta-feira, 21, para utilizar o serviço em direção ao Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Relatos encaminhados ao Portal A TARDE, apontam tempo de espera superior a cinco horas para quem quer curtir o São João fora de Salvador.

Através de nota, a Internacional Travessias (ITS), concessionária que administra o sistema, informou que o tempo de espera para veículos é de quatro horas, enquanto que para pedestres chega a 1h30, mas podendo passar um pouco.

Em conversa com o A TARDE, o usuário Jairo Barbosa criticou a demora para embarcar com o seu carro. A concessionária informou ainda em comunicado que cinco ferries estão operando no momento.

"Estão dizendo que é quatro horas de espera e isso é mentira. Estou aqui desde 5h e devo passar mais duas ou três horas aqui. Vai dar umas sete, oito horas de espera. O sistema é lento. Eles também colocam muito hora marcada. São 10% determinado, mas deve passar uns 20 ou 30%", disse Jairo.

Viajando para a cidade de Santo Antônio de Jesus, Lucas Santos se arrependou de tentar utilizar o ferry: "Rapaz, pelo que estou vendo, o arrependimento vem mesmo. Estou aqui desde 4h30 e até agora nada. Acredito que não tem cinco ferries, pelo tempo que a gente tem espera. Desse jeito, vou chegar em Santo Antônio por volta de 13h".

Outro que duvidou que existam cinco navios na operação foi o passageiro Ianderson França, que está indo passar o São João em Mar Grande. Ele acredita que só deve chegar em seu destino depois de 12h.

"Cheguei era 5h30 e não embarquei ainda. Expectativa para chegar só lá para depois de 12h, talvez umas 14h. Não é possível ter cinco ferries operando com essa demora. Deve ter quatro, no máximo", completou.

O sistema de transporte irá funcionar das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 06h às 23h30, domingos e feriados. A empresa prevê que ocorram viagens extras ao longo dos dias, de acordo com a demanda exigida.