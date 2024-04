Ferry-boat terá serviço alterado a partir de 16 de abril; entenda | A TARDE

A Internacional Travessias divulgou nesta quinta-feira, 11, que o serviço de transporte pelo ferry-boat vai receber obras para a instalação de um novo flutuante de atracação do terminal de São Joaquim. Por isso, entre os dias 16 e 20 de abril, a saída de embarcações acontecerá a cada 2h. O transporte de caminhões ficará suspenso no período.

Por determinação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba) as travessias vão ocorrer nos horários de 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h e 23h30, em ambos os terminais. A resolução prevê que poderá haver saída extra se for necessário.

Leia mais

>> Governo do Estado distribui vale-livro para estudantes na Bienal

Também por determinação da agência reguladora, estará suspenso, durante a realização da obra, o embarque de veículos pesados, de grande porte, como ônibus, caminhão simples, caminhão trucado e micro-ônibus. No entanto, não haverá restrição para veículos transportando alimentos perecíveis e pacientes em tratamento de saúde.

Embarcações

O novo flutuante vai atender às embarcações Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Anna Nery e Ivete Sangalo. Enquanto não fica pronto, o público será atendido com três barcos convencionais, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia e Pinheiro.

As passagens do serviço de Hora Marcada que já foram vendidas para os dias de execução da obra, e que coincidirem com os horários não disponíveis, poderão ser reagendadas ou canceladas, a critério do usuário, sem nenhum custo adicional.