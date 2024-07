Festejos do 2 de Julho terão esquema especial de segurança

- Foto: Ascom-PC/Haeckel Dias

Os festejos pelo Dois de Julho, data em que é celebrada a Independência do Brasil na Bahia, contarão com um esquema especial de segurança da Polícia Civil.



Segundo informações da corporação, mais de 200 plantões policiais vão reforçar a segurança do desfile. Além disso, a 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade) e a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) terão o efetivo ampliado para atendimento ao público.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante o percurso, equipes policiais vão atuar de forma velada para coibir os crimes no cortejo.

A programação do esquema especial de segurança teve início nesta segunda-feira, 1º, com ações que buscam localizar foragidos da Justiça ao longo da extensão da BR-324, no trajeto de passagem do “Fogo Simbólico”. As diligências estão sendo realizadas por equipes das Delegacias de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc).



O planejamento especial segue até o dia 14 de julho, com o reforço no efetivo da 4ª Delegacia Territorial de São Caetano. A unidade atende a região de Pirajá onde acontece a Festa de Labatut, evento que encerra as comemorações ao 2 de Julho.

Além das ações de segurança, a prefeitura de Salvador divulgou esquema especial de transporte para os festejos pelo Dois de Julho.