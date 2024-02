Fiéis comemoram Festa de São Lázaro neste domingo | A TARDE

Os fiéis comemoram, neste domingo, 28, a Festa de São Lázaro, na Igreja de São Lázaro e São Roque, na Federação. A celebração resume uma preparação festiva de três dias - o tríduo - e remete a santos de cura, entidades às quais se atribuem melhoras de saúde, relação aos pedidos de bênçãos e agradecimentos por graças alcançadas.

A Ialorixá Tania Pereira de Jesus, de 57 anos, de nação ketu e com 50 anos de feitura de santo, há oito anosoferta banhos de pipoca em frente à Igreja de São Lázaro. A prática teve início por orientação dos orixás, em virtude de um problema de saúde que acometeu a neta Maria Eduarda, a Madu, hoje com 13 anos e completamente curada.

“Comecei o banho de pipoca no mês de agosto, época da festa de São Roque, pois, na última semana de julho, minha neta apresentou um problema de saúde. Conversei com os orixás, avisando que daria banhos de pipoca em frente à igreja. Fui para a igreja com um balaio de pipoca. No mesmo dia, ganhei mais um quilo de milho. Isso deixou subentendido para mim que teria de voltar ao local. E foi o que fiz. Quando veio a festa de São Roque, ganhei uma saca de milho, que distribuí com a minha neta. Dali em diante, entendi que tinha que continuar este trabalho, também durante a festa de São Lázaro”, afirma.

Enquanto no templo religioso a comunidade participa das três missas diárias, no entorno da igreja pessoas de todos os credos celebram acendendo velas, distribuindo flores, pós de cura e proteção, banho de pipoca, dentre outras, vendendo ou doando artefatos que ora remetem a São Lázaro, ora a Omolu/Obaluaê, conforme o sincretismo com o candomblé - que em algumas casas são tratados como o mesmo orixá, e em outras como entidades distintas.



Pároco da igreja e há quatro décadas envolvido com a festa, o missionário polonês Casimiro Malolepszy está em sua terceira passagem no santuário. Ele explica que a propriedade em que a ermida de São Lázaro foi erguida integrava uma espécie de entreposto comercial no Século XVIII que recebia parte dos africanos escravizados que chegavam à colônia. Como muitos deles chegavam debilitados pelos maus tratos, recebiam os primeiros cuidados ali mesmo, sob a benção e proteção do orago da casa sagrada.

"Obviamente que, durante esta viagem tão longa, muitos ficavam doentes, então aqui eram mantidos para não contaminar ninguém. Logo, entende-se que este foi o primeiro hospital para esses escravos. Justamente por conta dessa ligação com os escravizados trazidos da África, e também pela história de sofrimento do próprio Lázaro, como relatada no evangelho de Lucas, que as pessoas se identificam com a igreja e sua história", explica Malolepszy.

Programação

A festa tem início às 6h do domingo (28), com uma alvorada de fogos. As missas acontecem às 7h, 9h e 11h. Já às 15h acontece uma missa solene seguida, às 16h, de uma procissão. Às 18h acontece a bênção do Santíssimo Sacramento. Antes, no sábado (27), às 11h, acontece a lavagem das escadarias, tudo isso alinhado à participação popular.