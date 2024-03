Filho de Ivete mostra apoio a mãe após internação: "Guerreira" | A TARDE

O Filho de Ivete Sangalo, Marcelo Cady, mostrou que tem dado apoio a mãe após cantora ser internada com pneumonia na quinta-feira, 22. Nas redes sociais, o primogênito publicou uma foto ao lado dela desejando força para a artista.

"Pesquisei no Google: guerreira linda maravilhosa. Apareceu a foto dessa mulher aí ❤️💪🏽", escreveu na legenda da foto em post compartilhado no Instagram nesta sexta, 23.

Há anos, o adolescente se apresenta em shows com a banda da mãe, tocando instrumentos como bateria e percussão. No carnaval deste ano, a cantora foi vista cuidando do filho, admirando seu trabalho e até o lembrando de beber água, durante o desfile do bloco Coruja no circuito Barra-Ondina.

Internada em um hospital de Salvador, Ivete garantiu que está bem dentro do possível. A cantora começou a desenvolver os primeiros sintomas no início da semana, com "tosse chata e muito repetitiva".