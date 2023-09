Fluxo de água em canal é retomado após desabamento na Baixa do Tubo

O fluxo de água do canal existente na rua Edson Saldanha, na Baixa do Tubo, em Cosme de Farias, onde um prédio de três andares desabou, sem vítimas, na noite de domingo, 3, foi regularizado nesta quarta-feira, 6, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

De acordo com a Codesal, a regularização aconteceu após o trabalho de remoção de entulho, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), com a utilização de retroescavadeira.

>> "Infelizmente perdi tudo", lamenta comerciante após queda de imóvel

A Codesal ainda informou que a demolição do imóvel prossegue para a retirada de um veículo que ficou soterrado. Não foi informado um prazo para o encerramento dos trabalhos.

O desabamento do prédio de três andares aconteceu na noite de domingo e não houve registro de vítimas. Diretor da Codesal, Sosthenes Macedo informou que moradores disseram que o prédio tinha três andares: o primeiro funcionava como estufaria e o segundo e terceiro, como apartamentos.

Ainda não há informações sobre o que causou o desabamento