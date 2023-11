Força Tarefa descobre acampamentos usados por facção em Valéria | A TARDE

Policiais civis da Coordenação Operações e Recursos Especiais (CORE) desmontaram na manhã desta terça-feira (14), três acampamentos utilizados por integrantes de facção no bairro de Valéria, em Salvador. Colchões, roupas, marmitas, calçados, entre outros itens foram destruídos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os locais, montados em regiões de mata fechada, eram utilizados em fugas ou durante ataques contra traficantes rivais por disputa de ponto de venda de entorpecentes.

A operação acontece próxima ao local onde o Policial Federal Lucas Caribé morreu durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO, em setembro deste ano.

Além da CORE, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar (Graer), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), da Rondesp BTS e do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 31ª CIPM estão distribuídas no bairro.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos e ações preventivas ampliadas na região.

Sem ônibus em Valéria

A circulação de ônibus nas imediações do bairro de Nova Brasília de Valéria, também está suspensa devido a operação desta manhã.





Ascom SSP