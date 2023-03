Gerente do tráfico do Arenoso morre durante operação da polícia

Um líder do tráfico de drogas da região do Arenoso morreu durante troca de tiros com policiais militares, na madrugada desta quarta-feira, 1. Batizada de 'Operação de Combate a Orcrim”, a ação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), que resultou na morte do ex-integrante do Baralho do crime, ainda apreendeu armas, drogas, além de prender um suspeito.

Segundo as informações da SSP, as forças policiais chegaram ao paradeiro de Jordson Miranda Ramos dos Santos, conhecido como ‘Medusa’, após troca de informações entre diversas divisões, entre elas a Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) - Rondesp Central e dos Batalhões de Operações Especiais (Bope) e Choque (BPChq). O homem é apontado como gerente da facção.

Por volta das 3h30, já com as informações de que o bando ser reunião nas localidades do Arenoso, Macaco e Tancredo Neves, os policiais se dirigiram aos pontos suspeitos, e ao chegar no Arenoso, avistaram um bonde de homens armados. Os criminosos estavam se preparando para atacar uma região nas imediações.

Conforme a PM. ao perceberem a aproximação das guarnições, houve tiroteio e um dos suspeitos foi alcançado, abordado e preso. Porém, a perseguição continuou. “Chegamos até os locais indicados após troca de informações com equipes do 14° BPM/Santo Antônio de Jesus. Durante a incursão, um grupo atirou contra as guarnições e fugiu, mas dois integrantes foram encontrados. Um não resistiu aos ferimentos e o segundo foi preso”, contou o comandante do Choque, tenente-coronel Wildon Reis.

Este primeiro seria Jadson. Ele tentou entrar em um imóvel para escapar, porém, durante o confronto, o criminoso foi baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, onde não resistiu aos ferimentos.

Duas pistolas calibre 9mm, uma espingarda calibre 12 de fabricação russa, 1300 pinos e seis tabletes de cocaína, 970 embalagens, 22 sacos e três frascos contendo maconha, além de quase três mil recipientes para acondicionamento de drogas foram apreendidos na ação.

O homem preso e o material apreendido foram encaminhados para as sedes da Corregedoria Geral e da Central de Flagrantes, para o registro da ocorrência. As ações de intensificação na localidade seguem sem previsão de término.

Baralho do Crime

Jordson Miranda entrou na lista dos criminosos mais perigosos da Bahia, no dia 12 de março de 2019, após sequestrar o jovem Jonas Ribeiro Neto, de 17 anos, em um ônibus no bairro de São Cristóvão, em Salvador. No Baralho do Crime, 'Medusa' ocupava a carta nove de ouro pelo crime de homicídio.

A vítima foi encontrada morta dentro de um carro abandonado na localidade do Planeta dos Macacos, em janeiro de 2019. Ele estava desaparecido desde dezembro do ano anterior, quando foi sequestrado.

Jonas Ribeiro Neto, de 17 anos, foi encontrado morto após ser sequestrado em 2018. | Foto: Redes Sociais