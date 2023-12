Governo e Prefeitura negam responsabilidade por ponto que desabou | A TARDE

Um mistério ronda um simples ponto de ônibus, que desabou na manhã desta quinta-feira, 14, no bairro de Sussuarana, em Salvador, já que em contato com a reportagem de A TARDE, Prefeitura e Governo negaram que sejam os responsáveis pela estrutura.

Funcionários da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) estiveram no local para fazer a remoção da estrutura danificada. Informações colhidas no local apontam que um novo ponto deve ser instalado até segunda-feira.

Porém, em contato com A TARDE, a pasta municipal informou que o local fica na área de abrangência do Centro Administrativo da Bahia (CAB), no qual a "responsabilidade por sua instalação e manutenção cabe ao Governo do Estado".

A reportagem também buscou órgãos estaduais, que, por sua vez, também negaram responsabilidade no ocorrido. A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) alega que não realiza manutenção de abrigo de ônibus em nenhuma localidade de Salvador.

Posteriormente, a Superintendência de Patrimônio do Estado (Supat) emitiu nota alegando que o ponto não se enquadra dentro do poligono do CAB e que, por isso, não seria de responsabilidade do Governo do Estado.

"A Supat tem a atribuição de prestar manutenção nos abrigos dos pontos de ônibus situados dentro da poligonal do CAB. Já a estrutura que sofreu sinistro nesta quinta-feira fica localizada no bairro da Sussuarana, onde a responsabilidade é da Prefeitura de Salvador", disse o órgão.



O caso

Um ponto de ônibus desabou na manhã desta quinta-feira, 14, no bairro de Sussuarana, em Salvador, e deixou pelo menos cinco pessoas feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Conforme relatos de moradores, o caso aconteceu por volta das 7h, quando o ponto estava cheio. A estrutura fica localizada na rua principal do bairro, próximo de vários pontos comerciais e residências.