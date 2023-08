Homem é morto e idosa fica ferida após ataque a tiros em Salvador

Uma idosa foi baleada e um homem acabou morto durante um ataque a tiros na Rua do Toco, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira, 24. As vítimas ainda não foram identificada, segundo informações da Polícia Civil da Bahia ao Portal A TARDE.

A senhora atingida teve um ferimento na região do pé. Ela foi socorrida para um hospital da capital baiana, junto com o jovem que também foi baleado. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

"A equipe Silc/DHPP foi acionada para realizar os levantamentos iniciais sobre a morte de um homem sem identificação, atingido por disparos de arma de fogo, no Bairro de Castelo Branco, na tarde desta segunda-feira (24). Uma mulher, também não identificada, foi atingida e teve um ferimento no pé. Ambos foram socorridos para uma unidade hospitalar. Foram expedidas guias periciais e de remoção para o homem. A dinâmica, autoria e motivação do crime serão investigadas", diz a Polícia Civil.

Ainda ao Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) disse que chegou a ser acionada para a ocorrência. "Na tarde desta segunda-feira, 24, policiais militares da 47ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia na rua do Toco, 1ª etapa de Castelo Branco, de duas pessoas caídas ao solo, feridas por disparos de arma de fogo. No local, a guarnição constatou o fato. A dupla foi imediatamente socorrida ao Hospital Eládio Lasserre. A autoria e motivação serão investigadas pela polícia judiciária", diz a PM.