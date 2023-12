Homem é preso após perseguição policial no bairro do Rio Vermelho | A TARDE

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) flagraram um veículo, modelo Fiat Toro, com restrição de roubo, na Av. Octávio Mangabeira, na noite de quarta-feira, 13. A equipe iniciou perseguição ao grupo que estava no carro e houve troca de tiros. A perseguição seguiu até o bairro do Rio Vermelho, onde houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais civis.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos logo após a perseguição. É possível ver diversas viaturas da Polícia Civil no local, inclusive algumas descaracterizadas.





Reprodução

De acordo com informações policiais, um homem, de 25 anos, foi preso na ocorrência. “ele atirou contra as equipes que o perseguiram e, quando localizado, foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, resistência, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal dolosa e associação criminosa”, diz a nota.



Os demais suspeitos conseguiram empreender fuga e as investigações seguem com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.

A perseguição seguiu até o bairro do Rio Vermelho, onde houve troca de tiros | Foto: Google Maps