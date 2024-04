Homem é preso após roubar turistas uruguaios no Pelourinho | A TARDE

Um homem foi preso por tentativa de assalto, na noite de domingo, 31, no bairro do Pelourinho, em Salvador. As vítimas seriam um casal de turistas uruguaios.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais estavam infiltrados entre as pessoas no local quando realizaram a prisão do suspeito. Junto com ele, foi apreendida uma lâmina de faca utilizada para ameaçar as vítimas.



O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde o suspeito foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça.

Assista:





Reprodução | Polícia CIvil