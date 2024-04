Homem é preso armado em carro roubado em Salvador | A TARDE

Um homem foi preso na noite de quarta-feira, 10, por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV) / Apolo. Os agentes recuperaram um carro roubado e apreenderam um revólver que estava em posse do suspeito. O caso aconteceu na Rua Eurico Temporal, no bairro de Valéria, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, os pms realizavam o policiamento preventivo quando visualizaram veículo que despertou a atenção do pms. Durante a abordagem, foi constatado que o automóvel estava com adulteração nos sinais de identificação e possuía restrição de roubo.

Após a busca pessoal foi encontrado em posse do condutor um revólver calibre 38, que foi aprestado juntamente com o veículo e o suspeito, na DRFRV, onde a ocorrência foi registrada.