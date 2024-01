Homem é preso com mais de 30kg de drogas em Periperi | A TARDE

A Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de um homem, identificado como Leandro Gomes, em posse de mais de 30kg de drogas. O entorpecente foi encontrado com o indivíduo, na última quinta-feira, 4, em uma casa localizada no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, a residência era utilizada para armazenamento da droga. Ainda segundo a PM, Leandro confessou ser o dono do material.

Além das drogas, a polícia apreendeu balanças de precisão, embalagens plásticas usadas para guardar as drogas, aparelhos celulares, máquina de cartão. O homem e o material apreendido foram levados para central de flagrant