Suspeito de matar PM tem prisão convertida para preventiva | A TARDE

O homem suspeito de matar um policial militar durante troca de tiros no bairro do IAPI, em Salvador, teve a prisão em flagrante convertida para a preventiva nesta quinta-feira, 4.

O policial, identificado como Guilherme Alves Pinheiro, de 25 anos, era soldado e lotado na 37ª CIPM. Ele e outros agentes faziam rondas na região, quando homens armados foram localizados e o tiroteio foi iniciado.

O PM foi atingido por um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido por colegas e levado para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a PM, o suspeito confessou participação no crime e passou por audiência de custódia online, nesta quinta-feira, onde a Justiça decidiu pela prisão preventiva. Devido a isso, quando for liberado do hospital, Adailton será levado para a Penitenciária Lemos de Brito, em Salvador.

O corpo do soldado foi enterrado no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, na quarta-feira, 3.