Homem é preso por chamar adolescente de "gostosa" em piscina de prédio

Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Criança e o Adolescente (Dercca) - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual após chamar uma adolescente de 14 anos de "gostosa" na piscina de um prédio localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro Sete de Abril, em Salvador. O incidente ocorreu na quarta-feira, 3, e foi tratado como caso de importunação sexual pela Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a adolescente estava sozinha na piscina quando percebeu que o suspeito a encarava insistentemente. Sentindo-se desconfortável, ela tentou sair do local, mas foi abordada pelo homem, que lhe dirigiu palavras obscenas. A jovem pediu ajuda a uma pessoa que estava na área da piscina, que relatou ter visto o suspeito "lambendo os próprios lábios" e impedindo a garota de sair.

A testemunha acionou os funcionários do prédio, que identificaram e detiveram o suspeito. A Polícia Militar foi chamada e levou o homem à Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde o caso foi registrado. Em depoimento, o suspeito negou o crime, afirmando que achou a vítima bonita e acreditou que ela tivesse mais de 18 anos.

Nesta sexta-feira, 5, durante a audiência de custódia, a juíza concedeu liberdade provisória ao suspeito, considerando que ele não tem antecedentes criminais e que não houve violência ou ameaça física. No entanto, o homem está proibido de manter qualquer tipo de contato com a vítima e de entrar no condomínio onde ocorreu o incidente.