Homem liberado em audiência de custódia volta a ser preso por roubo

Flagrado no dia 12 de junho deste ano com um veículo roubado, um homem liberado em audiência de custódia voltou a ser preso com uma motocicleta que possuía restrição de roubo. O flagrante do Batalhão Apolo da Polícia Militar aconteceu na noite de sábado, 3.



Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (CICOM) e iniciaram as varreduras no bairro de Boa Vista do São Caetano. A motocicleta modelo Lander foi localizada com a dupla.



Para surpresa dos militares, um dos homens usava tornozeleira eletrônica e respondia em liberdade pelo mesmo tipo de crime.



Suspeitos e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).



