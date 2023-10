Homem morre afogado em Praia da Armação, em Salvador | A TARDE

A capital baiana registou 17 afogamentos nesta quinta-feira, 12, dia em que se comemora o Dia das Crianças e tende a ter praias lotadas.

Segundo nota da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) enviada ao portal A TARDE, entre as 17 ocorrências, uma pessoa morreu na praia da Boca do Rio, no trecho de Armação.

Os agentes chegaram ao local, entraram no mar, fizeram a retirada, e após a chegada da SAMU e todo o procedimento feito, a vítima não resisitiu. O homem era de Feira de Santana e tinha chegado em Salvador nesta quinta com a familia.

Além da ocorrência de morte, um outro afogamento,em Itapuã, contou com o resgate do Grupamento de Marítimo de Salvador (Graer). Dois homens ficaram à deriva após serem puxados pela correnteza.

A Salvamar empregou nesse feriado, 80 Salva-vidas no trecho de Jardim de Alah à Ipitanga e realizou mais de 1.500 ações preventivas

Crianças

Por ser uma data comemorativa, cerca de 500 pulseiras de identificação para crianças foram distribuídas na praia de Piatã. Segundo a Salvamar, foram 09 crianças perdidas.