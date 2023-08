Homem morre em confronto com a PM no Engenho Velho da Federação

Um homem suspeito com envolvimento com o tráfico de drogas morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira, 1º, na região conhecida como Lajinha, no bairro do Engenho Velho da Federação.

Segundo a Polícia Civil, ele teria entrado em confronto com os policiais militares quando foi atingido. O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Ainda conforme o registro, com ele foram apreendidas uma pistola, maconha, uma balança. O caso será apurado 1ª DH/Atlântico. A vítima está sem identificação formal. Não há mais detalhes sobre a operação.