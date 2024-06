Homens roubam carro e sofrem acidente em Salvador

Criminosos bateram veículo na região do Retiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois homens tomaram um carro de assalto no bairro do Pero Vaz, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 17. Após a ação criminosa, os suspeitos evadiram do local e colidiram o veículo em um posto no Retiro.



O dono do veículo chegou ao local logo após os homens baterem o carro. De acordo com ele, o veículo contava com sistema de rastreamento e foi possível seguir o percurso que os criminosos realizaram.

"Cheguei ao local por conta do rastreador. Um colega estava entregando jornal e me deu uma carona na moto. O rastreador mostrou que o carro estava parado aqui batido", disse.

Ainda segundo o motorista, os homens lhe abordaram com violência. "Eles foram muito agressivos. Parece que estavam nervosos. Nem argumentei, fui logo saindo do carro".

Leia também:

Sargento do Exército é morto pela esposa durante briga em Amaralina

Incêndio em galpão na RMS é controlado; Bombeiros atuam no rescaldo