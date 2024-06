Sargento do Exército é morto pela esposa durante briga em Amaralina

- Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Um oficial do Exército Brasileiro foi encontrado morto dentro de seu apartamento, no Edifício Marselha, no bairro de Amaralina, em Salvador. A vítima apresentava sinais de facada. O caso aconteceu na noite do último sábado, 15.

Leia mais:

>> Líder do tráfico em Abrantes, 'Don Juan' é morto pela polícia

>> Homens roubam carro e sofrem acidente em Salvador

Além do 1º sargento Jonatas Emanuel Restanis, 46 anos, a esposa dele, Kelly Cristina Ferreira Restani, 48, também foi encontrada ferida no imóvel, localizado na rua Visconde de Itaborahy. A mulher foi presa em flagrante. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas pela polícia, mas informações iniciais de testemunhas indicam que o militar foi morto após uma briga do casal.

Conforme os relatos, o desentendimento teria sido motivado por mensagens que Kelly encontrou de uma suposta amante no celular de Jonatas. O oficial, que seria transferido para São Paulo e receberia uma promoção para subtenente, foi encontrado por policiais militares, morto no quarto e a mulher ensanguentada, com ferimentos no corpo.

De acordo com fontes policiais, Kelly chegou a falar que cometeu o crime em um grupo de WhatsApp do condomínio. Após o relato, vizinhos foram ao imóvel e encontraram a mulher ferida e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “A mulher foi socorrida por prepostos do Samu para uma unidade de saúde da região, já o homem não resistiu aos ferimentos. Os militares isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização da perícia”, disse a PM.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). “De acordo com o relato, Jonatas foi atingido após uma briga de casal. A companheira, de 48 anos, foi presa em flagrante, realizou exame de lesões e permanece à disposição da Justiça", informou a polícia.

Através de nota, o Comando da 6ª Região Militar lamentou a morte do 1ª Sargento Jonatas Emanuel Alves Restani. No documento, eles destacam que o episódio não aconteceu em área militar e que “todo o apoio vem sendo dado pela 6ª Região Militar à família do Sargento Restani, incluindo a assistência à sua esposa”.

A nota ainda revela que o sepultamento do Sargento Restani está previsto para acontecer na cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro, no entanto não foi informado a data.



“O Comando da 6ª Região aguarda a apuração rigorosa, por parte das autoridades policiais, para elucidar com celeridade o ocorrido”, finaliza a nota.