Hospital do Subúrbio recebe 44 novos leitos para neurocirurgia | A TARDE

O Hospital do Subúrbio (HS), no bairro de Periperi, conta agora com 44 novos leitos voltados para o atendimento das especialidades de neurocirurgia e neurologia. Deste total, 10 são de unidade de terapia intensiva (UTI). A inauguração da ala aconteceu na manhã desta quarta-feira, 29.

As intervenções, realizadas com recursos próprios da gestão estadual, representam um investimento de R$ 8,7 milhões, entre obras físicas e equipamentos. Com os novos leitos, a unidade terá capacidade de realizar até 345 cirurgias e atender 810 pacientes por mês. Atualmente, o hospital conta com 269 leitos e, após a entrega, passará a operar com 313 leitos, totalizando 70 de UTI.

A secretária da Saúde, Roberta Santana, explica a importância do serviço para a população baiana.

“É um serviço importante de alta complexidade, que vai ajudar, significativamente, também, a regulação. A gente tem um trabalho contínuo dentro da PPP e não perde de vista o investimento, a qualificação e o aprimoramento do serviço e dos equipamentos. Então, é importante esse aporte de tecnologia, investimento e assistência aqui”, disse a gestora.

Além de promover o aumento no número de atendimentos, esses novos leitos vão proporcionar ganhos na qualidade da assistência dos pacientes, a partir da capacitação dos trabalhadores da unidade especializada, como destaca o diretor técnico do HS, Rogério Palmeira.

“Houve um investimento muito grande em recursos humanos, em qualificação de recursos humanos e também de equipamentos. Com isso, a gente vai promover, portanto, uma assistência mais especializada para o paciente neurológico, que vai resultar no incremento, por exemplo, do tratamento de pacientes cirúrgicos na área de neurocirurgia e outras doenças neurológicas”, complementou Palmeira.

Ampliação do atendimento em Salvador

A abertura destes leitos no Hospital do Subúrbio é uma das iniciativas do Governo do Estado de ampliar a assistência à saúde na capital baiana. Nos últimos anos, foram investidos mais de R$ 1,1 bilhão em obras de construção, reforma e requalificação de unidades.

Em toda a Bahia, nos últimos dois anos, foram aplicados mais de R$ 14 bilhões na área da saúde. Deste montante, R$ 1,1 bi foram destinados para Salvador. Isso envolve obras, serviços, equipamentos, veículos e recursos humanos.

