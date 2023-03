Idoso e homem são baleados no bairro de Mata Escura

Um idoso de 62 anos e um homem de 45 anos foram baleados na noite de terça-feira, 28, no bairro de Mata Escura, em Salvador. A polícia diz que os homens foram encontrados feridos após troca de tiros entre grupos criminosos. Já a família alega que os disparos partiram das armas dos policiais.

De acordo com as informações das polícias Civil e Militar, as duas vítimas foram socorridas para o Hospital Roberto Santos após serem baleadas durante uma troca de tiros entre grupos criminosos rivais, localidade conhecida como Inferninho, na avenida Cardeal Avelar Brandão Villela, na Mata Escura. Policiais da 48ª CIPM foram acionadas e, no local, encontraram dois homens feridos, caídos ao solo.

Já familiares de uma das vítimas relataram que os policiais chegaram na localidade atirando. O caso será investigado pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves).