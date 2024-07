Incêndio atinge barrraca de frutas e assusta moradores na Suburbana

Chamas foram debeladas durante a madrugada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma barraca de vendas foi atingida por um incêndio, na noite desta quarta-feira, 26, no bairro de Plataforma, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Informações preliminares apontam que o local atuava como um comércio de frutas na região do Largo do Luso, que fica na Avenida Afrânio Peixoto, popularmente conhecida como Suburbana.

No momento em que o fogo começou, o dono do estabelecimento não estava presente, mas chegou a ir à barraca durante a madrugada. Não houve feridos no ocorrido.

Vídeos encaminhados ao Portal A TARDE mostram populares tentando apagar o fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (PM-BA) foram acionadas e se deslocaram à região. As chamas foram debeladas ainda durante a madrugada.

Até o momento, ainda não há mais informações sobre o que poderia ter motivado o incêndio. As causas serão apuradas pela perícia.

Assista: