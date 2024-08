Incêndio atinge galpão no bairro de Águas Claras; saiba mais

Local fica próximo aonde será instalada a nova rodoviária da capital baiana - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um incêndio atingiu um galpão na manhã desta segunda-feira, 29, no bairro de Águas Claras, em Salvador. A situação aconteceu às margens da BR-324, próxima ao local onde ficará a nova rodoviária da capital baiana.

Informações preliminares apontam que as chamas teriam começado em um contâiner que estava dentro galpão. No entanto, não há mais detalhes quanto a origem do fogo.

Unidades do Corpo de Bombeiros estão no local para debelar as chamas. Não há informações se havia pessoas dentro do galpão quando o incêndio começou.