Incêndio atinge hotel abandonado na Orla de Salvador

Local funcionava como moradia para pessoas em situação de rua - Foto: Reprodução

Um incêndio foi registrado em um hotel, na manhã desta quinta-feira, 1º, no bairro de Patamares, na região da Orla de Salvador. Não houve feridos no acidente.

Informações preliminares apontam que a situação aconteceu por volta das 7h, próximo ao Colégio Marista, na Rua Manoel Antônio Galvão.

Apesar de ser um hotel, o local estava abandonado e, segundo relatos, funcionava como moradia para pessoas em situação de rua.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram para o local com a finalidade de conter as chamas. O fogo já foi controlado.