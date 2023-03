Incêndio de grandes proporções atinge terreno em Stella Maris

Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno ao lado do Gran Hotel, na noite desta sexta-feira, 10, no bairro de Stella Maris, em Salvador.

De acordo com a página Info Stella, moradores relataram que ainda não há uma equipe do Corpo de Bombeiros no local. O fogo se espalha na região da rua Poeta Bráulio de Abreu. Esta não é a primeira vez que um incêndio é registrado no local.

O Portal A TARDE tentou contato com a equipe do Corpo de Bombeiros, mas, até o momento do fechamento desta matéria, ainda não obteve retorno.