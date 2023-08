Incêndio de ônibus em São Marcos gera transtornos à comunidade local

O incêndio registrado em um ônibus, no bairro de São Marcos, em Salvador, tem gerado transtorno para a comunidade local. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 9, tendo afetado questões elétricas, além de trânsito e escolares da região.

De acordo com a Coelba, as chamas atingiram cabos da rede elétrica, afetando o fornecimento de energia de parte da rua. Técnicos foram deslocados para o local e estão aguardando liberação por parte do Corpo de Bombeiros para iniciar o reparo da fiação e normalizar o fornecimento dos consumidores.

Além disso, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informa que as gestões da Escola Municipal Manoel de Abreu e Centro Municipal De Educacao Infantil (Cmei) Eduardo Freitas, suspenderam as atividades para os 334 alunos nesta quarta-feira.

Por causa da situação, o trânsito também está interditado nos dois sentidos da via, segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador). Os moradores estão tendo que andar até a entrada do bairro, próximo a avenida São Rafael, para conseguir pegar a condução.



Informações apontam que as motivações do ato criminoso teriam sido retaliação de criminosos à ação policial na segunda, que culminou na morte de dois envolvidos no grupo criminoso. Relato dos rodoviários são de que homens em um carro interceptaram o veículo, roubaram os pertences do motorista e do cobrador, ateando fogo no ônibus em seguida.