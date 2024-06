Indiciado por invadir casa e atirar em vizinho tem licença CAC vencida | A TARDE

O homem indiciado pela Polícia Civil por invadir a casa do vizinho e trocar tiros com ele, em condomínio de classe média do bairro de Pituaçu, em Salvador, era registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), no entanto estava com o documento vencido.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 6, durante coletiva da delegada Lara Candice, titular da 9º Delegacia da Boca do Rio, responsável pela investigação do caso. Segundo ela, o vizinho que trocou tiros com o indiciado também possui o registro de CAC.



“Ambos são CACs, mas o indiciado estava com registro vencido . Nós obtivemos essas informações através dos ofícios encaminhados pelos órgãos competentes”, falou a delegada.



A troca de tiros ocorreu em 2 de maio deste ano e foi registrada por câmeras de segurança do condomínio e da casa invadida, de propriedade do ex-síndico do condomínio, de prenome Silvio. As imagens mostram o morador que foi indiciado, de prenome Reginaldo, entrando na casa de Silvio, que estava com a porta aberta, e o agredindo.



Em seguida, todos voltam para as suas casas, no entanto, posteriormente, Reginaldo retorna armado à casa de Silvio e uma troca de tiros é iniciada. No tiroteio, Reginaldo é atingido na região do abdômen e deixa o local. Ele foi atendido no Hospital Geral do Estado (HGE) e posteriormente recebeu alta.



O desentendimento começou após uma bola ser chutada para dentro da casa de Silvio. Segundo a delegada Lara Candice, após a criança solicitar a devolução da bola, o ex-síndico recusou. As crianças então chamam os pais, sendo um deles Reginaldo.



Ainda de acordo com a titular da 9ª DT/Boca do Rio, com o indiciamento, a Polícia Civil pediu pela prisão preventiva de Reginaldo. “No entanto, o juiz optou por cautelares diversas, dentre elas a tornozeleira eletrônica”, afirmou a delegada..



Ela ainda destacou que as investigações não constataram nenhuma conduta que pudesse ser considerada como crime por parte do ex-síndico.



“Não verificamos tipicidade na conduta do ex-síndico, e sim na conduta do pai da criança, que adentrou no imóvel, foi solicitado a se retirar, agrediu o proprietário do imóvel, fez as ameaças, inclusive ele fala: “Vou te encher de tiro”; e depois volta com a arma em punho e aponta”, fala a delegada.



“Inicialmente, ambos foram investigados por conta da intensa troca de tiros, e o que a gente tinha, primeiramente, era uma pessoa que havia sido alvejada e estava no hospital, então ambos foram investigados. No entanto, no desenvolver das investigações, o comparativo, os depoimentos - foram colhidos mais de 12 depoimentos, algumas testemunhas foram ouvidas mais de uma vez -, e a partir disso tudo, a gente não conseguiu verificar tipicidade na conduta do ex-síndico, uma vez que ele estava dentro do imóvel dele, uma vez que ele somente atirou quando foi apontada a arma para ele e inclusive cessou os tiros quando o outro se retirou do imóvel”, acrescentou.



A delegada Lara Candice ressaltou que os dois envolvidos no caso não tinham histórico de desentendimentos entre eles.



“Não existe histórico anterior de briga entre os envolvidos, inclusive a gente tem informação de que ambos socializavam dentro das imediações do condomínio. Os próprios envolvidos não falam que eles tinham nenhum atrito anterior, e as testemunhas também não”, afirmou.



Relembre o caso



Os homens trocaram tiros após uma discussão motivada por um jogo de futebol entre crianças no dia 2 de maio. Durante a brincadeira, a bola entrou na casa de Sílvio, que teria reclamado porque o jogo estava sendo realizado em local proibido, resultando na quebra de um item da casa dele. Após uma das crianças solicitar a bola que havia entrado na casa dele, Silvio negou.



Reginaldo, pai de uma das crianças envolvidas, não gostou da reclamação e invadiu a casa de Sílvio para se queixar. No vídeo, é possível ouvir que ele pergunta: "Você vai criar problema por causa de bola? É criança!".



Os dois seguiram trocando ofensas e a esposa de Reginaldo chegou a ir até a casa de Sílvio para tentar retirar o marido do local, sem sucesso. Em meio a isso, o invasor agrediu o proprietário do imóvel com socos e empurrões e quebrou parte da porta da casa dele.



Em seguida, Reginaldo retornou com uma arma. Silvio, então foi para a cozinha, pegou uma outra arma que tinha em casa e ambos trocaram tiros.



O homem que invadiu ficou ferido e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) e já recebeu alta médica.

