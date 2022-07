Inscrições para curso gratuito pré-Enem em Salvador são prorrogadas

O prazo das inscrições para o IngreSSAr, curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foram prorrogadas até o dia 31.

Promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), o curso é voltado a jovens entre 16 e 29 anos residentes em Salvador. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição, disponível no site.

O pré-requisito é ser matriculado ou egresso do 3º ano do ensino médio da rede pública ou particular (enquanto bolsistas integrais), ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

São ofertadas mil vagas, sendo 30% serão destinadas a estudantes negros e 5% para pessoas com deficiência (PCD). A carga horária do curso é de 320h.

As aulas serão realizadas de forma presencial, de segunda a sexta, em instituições de ensino credenciadas pela Prefeitura de Salvador.