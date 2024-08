Instituto Brasileiro recebe $60 mil doláres para cirurgia robótica

Para participar do programa, o médico deve ter completado residência em urologia e passar por um processo seletivo com provas teórica e prática - Foto: Divulgação

O Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR) ganhou um financiamento de $60 mil dólares por ano pela pela Intuitive Foundation, instituição americana sem fins lucrativos criada pela fabricante do robô da Vinci para promover a cirurgia robótica globalmente. O valor, equivalente a mais de R$320 mil, será destinado ao programa de Fellowship em cirurgia robótica e uro-oncologia, fruto de uma parceria entre as Obras Sociais Irmã Dulce, o Hospital Mater Dei Salvador e o Hospital Santa Izabel.

Leia também:

>>>Ex-presidente enaltece ídolo Maílson: "Representava a alma do Bahia"

>>>Projeto CT dos Campeões muda vidas no entorno da Fonte Nova

Com o financiamento, será possível custear uma bolsa de R$8 mil mensais para o fellow, além de custear cirurgias robóticas de pacientes do SUS nos hospitais parceiros, ampliando o acesso da população baiana à tecnologia. O programa é supervisionado pelo urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do IBCR que passou por um rigoroso processo de seleção da Intuitive Foundation, incluindo entrevistas e visitas presenciais para comprovar sua experiência em mais de mil cirurgias robóticas realizadas.

>>>Programa Saúde nos Bairros chega a Vila Laura e Fazenda Grande IV

>>>Saúde nos Bairros atenderá Vila Laura e Fazenda Grande IV nesta semana

Para participar do programa, o médico deve ter completado residência em urologia e passar por um processo seletivo com provas teórica e prática. Durante o 3º Robotic Experience, que o IBCR vai realizar nos dias 22 e 23 de novembro em Salvador, acontecerá o primeiro encontro de ex-fellows do programa. O IBCR é pioneiro no uso da tecnologia robótica na Bahia.

O que são fellows?

Os Fellows são grupos de professores de alto nível de uma faculdade ou universidade e sociedades acadêmicas em particular, uma sociedade científica.