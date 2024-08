Ex-presidente enaltece ídolo Maílson: "Representava a alma do Bahia"

Ex-presidente Guilherme Bellintani ao lado de Maílson - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O empresário Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia, comentou sobre o lateral-direito Maílson, que morreu na manhã desta segunda-feira, 29, aos 56 anos. Segundo o ex-mandatário, o defensor foi um jogador de grande qualidade e que simbolizava o espírito tricolor enquanto atuou.

Leia mais:

"Maílson foi para mim foi um jogador que foi muito importante. O momento em que eu estava ampliando minha conexão com Maílson, foi um pouco antes do título de 88. Foi o momento em que eu passei com frequência na Fonte Nova sozinho. Via Maílson um jogador extraordinário, de muita força na lateral-direita. Um cara que influenciava justamente pela virilidade, disponibilidade e a força que ele tinha. Foi um jogador muito marcante, que representava a alma do Bahia. Lutador, de fibra e que não desistia", disse o gestor ao Portal A TARDE.

A gestão Bellintani foi quem implementou o programa de auxílio aos ex-jogadores do Bahia, chamado Dignidade Tricolor. Maílson foi o primeiro ex-atleta do clube a ser amparado pelo iniciativa.

Ele foi diagnosticado em 2010 com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa que afeta as células nervosas responsáveis pelo controle dos músculos voluntários.

"Quando assumi a presidência, Maílson já estava numa situação de saúde muito precária por conta da doença de agendativa que ele tinha, e ele foi o cara que a gente se inspirou para criar o Dignidade aos Ídolos, o programa, justamente, que beneficia os atletas, os ídolos do Bahia que estão em dificuldade financeira. Então, Maíson foi o primeiro beneficiário, não só o cara que serviu como referência para a criação do programa, mas o primeiro beneficiário do programa. Portanto, para nós, um momento de dor, de sentimento, mas também de lembrar o Maíson tão lutador e que honrou tanto a camisa do Bahia", complementou Bellintani.

Maílson atuou por sete temporadas no Bahia, de 1988 a 1995. Ele foi o atleta mais jovem no elenco Campeão Brasileiro de 88, sua principal conquista no time azul, vermelho e branco.



Esclerose Lateral Amiotrófica

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), é uma doença rara e que afeta cerca de um em cada 50.000 pessoas por ano no mundo. A condição é desafiadora tanto para o sistema de saúde quanto para os pacientes e familiares.



A ELA tem como característica o declínio das celulas nervosas cerebrais responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários. A doença tem impacto imediato na fala, nos movimentos e até na respiração das pessoas acometidas.