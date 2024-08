Favorita ao ouro, baiana Bia Ferreira estreia com vitória no boxe

Bia Ferreira comemorando - Foto: MOHD RASFAN / AFP

Favorita à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, a baiana Beatriz Ferreira (60kg) estreou com uma vitória tranquila sobre a norte-americana Jajaira Gonzalez. A pugilista venceu as oitavas de final por decisão unânime (5-0) dos jurados e garantiu a classificação às quartas de final, onde enfrentará a holandesa Chelsey Heijnen.

Em caso de mais uma vitória, a baiana garante, ao menos, a medalha de bronze, já que não existe decisão de terceiro lugar. Entretanto, os planos de Bia estão longe de parar nas semis, mas sim subir ao lugar mais alto do pódio. Em Tóquio-2020, a baiana acabou se classificando para a grande final, mas perdeu a decisão e somou uma prata.

Agora, a pugilista de 31 anos garantiu se sentir muito mais preparada e segura, também tendo conquistado o título mundial há três meses, podendo se tornar a primeira atleta da história a conquistar o cinturão e a medalha olímpica.

Vale lembrar que, o baiano Keno Marley também venceu na estreia do boxe olímpico e classificou às quartas de final, mantendo o sonho da medalha olímpica vivo. Além deles, o Time Brasil também conta com mais dois representantes do estado, são eles: Wanderley Pereira, Bárbara Santos e Tati Chagas.

Derrota de abner

Na sequência, Abner Teixeira também entrou no ringue, mas acabou sendo derrotado pelo equatoriano Gerlon Chala, por 3-2. O medalhista de bronze em Tóquio acabou sofrendo com os golpes dos adversários e não conseguiu reagir no último round.

Após a derrota, Abner avaliou o desempenho na luta e garantiu que vai entender os erros cometidos na disputa.

"Já foi, não tem o que fazer. Devia ter feito um trabalho melhor na continuidade da luta, mas não foi pra mim. Vou voltar, assistir a luta e entender meus erros", disse o pugilista ao Sportv.