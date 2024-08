"Nem penso na derrota", revela Bia Ferreira após mais uma vitória

Bia Ferreira comemorando - Foto: MOHD RASFAN / AFP

A baiana Bia Ferreira estreou nos Jogos Olímpicos com uma vitória por unanimidade na tarde desta segunda-feira, 29. Contra a norte-americana Janjaira Gonzalez, a pugilista converteu seus golpes e garantiu a vaga nas quartas de final do boxe, categoria 60kg, com uma certa tranquilidade. Sobre o resultado, a atleta revelou as expectativas para o confronto e também falou sobre a adversária.

“Foi uma adversária experiente, que eu encontrei há pouco tempo, no Pan-Americano. Eu sabia que ela ia mudar um pouco, sabia que teria que ter mais atenção, principalmente na primeira luta, que estamos um pouco duros ainda, entrando na competição. Mas foi do jeito que a gente já tinha planejado, estudado, não vi nada de surpresa. (...) Eu estou no jogo, estou na briga, quero estar em mais uma final, quero brigar pela medalha e a gente está chegando, um degrau de cada vez”, disse Bia.

Sobre a estreia, a baiana também foi questionada sobre a ansiedade, mas pareceu estar com os pés e confiante para continuar vencendo, destacando a vontade de ser campeã olímpica.

“Bateu um pouco de adrenalina ali, eu sei a nação e a galera que eu estou representando aqui, muita gente que acredita no meu trabalho, e eu sou a que mais quer estar em uma final, a que mais quer ser campeã olímpica, então eu não ia deixar isso me atrapalhar”, garantiu a baiana, que continuou.

“Eu não sei ao certo o número, mas eu odeio perder. Eu tive oito sensações assim, que é muito ruim. Então, toda vez que eu entro em uma competição é para não deixar essa sensação acontecer, então eu busco a vitória, nem penso na derrota”, revelou a campeã mundial.

Para encerrar, Bia também foi questionada sobre a última edição de Jogos, em que bateu na trave e ficou com a medalha de prata. Em resposta, a baiana relembrou a frustração, mas garantiu que agora quer sair de Paris campeã.

“Eu acho que a prata doi muito, né, você fica a um passo do ouro. Eu fiquei magoada sim, porque eu estava treinada para ser campeã olímpica em Tóquio e foi por um detalhe, ou talvez por não ter convencido todos os juízes. Mas ao mesmo tempo me incentivou a continuar mais um ciclo, que eu não tinha em mente, e agora estou aqui, feliz demais. Desta vez eu estou disposta a brigar pelo ouro e sair daqui campeã", finalizou a baiana.