Kelvin Hoefler faz bonito, mas acaba fora do pódio no skate street

Kelvin Hoefler ficou na 6ª colocação geral - Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Na final do skate street masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, o brasileiro Kelvin Hoefler fez uma boa atuação, com belas manobras, mas acabou na 6ª colocação, com 270.27 pontos somados. No pódio, ficou o japonês Horigome Yuto, com 281.14, e a dupla de norte-americanos Jagger Eaton (281.04) e Nyjah Huston (279.38).

O brasileiro, que conquistou a medalha de prata na última edição dos Jogos, em Tóquio-2020, fez boas manobras, somando 87.05 na primeira volta, 90.14 na primeira manobra e 92.88 na segunda. A melhor trick do dia ficou por conta do medalhista de ouro, com 97.08.

Leia mais:

Rayssa Leal ultrapassa melhor nota e conquista medalha no skate street

Medalhista de prata na natação testa positivo para covid-19

Bia Haddad cai na 2ª rodada da Olimpíada; Djokovic elimina Nadal

A disputa do ouro foi emocionante, com três skatistas chegando com chance na última volta. Enquanto o japonês, fez a sua melhor manobra, os medalhistas de prata e bronze, que lideravam, não conseguiram executar a manobra e acabaram zerados.

A diferença de Horigome Yuto, que conquistou o bicampeonato olímpico, e Jagger Eaton, prata, foi de apenas 10 décimos. O resultado enlouqueceu a torcida presente no Parque Urbano La Concorde, que ovacionou a grande disputa entre os skatistas.

Vale lembrar que, apesar da colocação de Kevin, o Time Brasil conseguiu garantir, ao menos, um pódio no esporte. Neste domingo, 28, Rayssa Leal fez a terceira melhor campanha, garantindo a medalha de bronze, a sua segunda em Jogos.