Bia Haddad cai na 2ª rodada da Olimpíada; Djokovic elimina Nadal

A brasileira Bia Haddad Maia foi derrotada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova nesta segunda-feira, 29, e está fora da chave de simples do torneio de tênis feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. Schmiedlova fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3 em uma hora e 50 minutos na quadra 8 do complexo de Roland Garros.

Apesar da eliminação na segunda rodada, Bia continua na disputa no torneio de duplas em Paris, ao lado de Luísa Stefani, que foi medalha de bronzes nos Jogos de Tóquio em 2021 jogando com Laura Pigossi. Bia e Luísa entram em quadra ainda nesta segunda-feira, contra as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang.

Nas duplas masculinas, Thiago Monteiro e Thiago Wild avançaram à terceira rodada com a vitória sobre os cazaques Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov. Monteiro e Wild fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 13 minutos na quadra 12.

Na próxima fase, os brasileiros vão enfrentar os vencedores do duelo entre os australianos Alexei Popyrin e Alex de Minaur e os americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, que jogam nesta segunda-feira.

Novak Djokovic x Rafael Nadal



O sérvio Novak Djokovic eliminou o espanhol Rafael Nadal nesta segunda-feira, 29, e avançou à terceira rodada da chave de simples do torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Paris.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 43 minutos na quadra Philippe Chatrier, e agora tem 31 vitórias no confronto direto com Nadal, que permanece com 29. Em dúvida até o último minuto devido a dores na coxa direita, o espanhol não conseguiu encontrar soluções para bater o jogo sólido do vencedor de 24 títulos de Grand Slam.

O duelo começou com Djokovic confirmando seu serviço em um game que teve longos ralis. Na sequência, o sérvio conseguiu abrir 5-0 variando o jogo de fundo de quadra com bolas curtas para forçar Nadal a se movimentar pela quadra.

No sexto game, o espanhol confirmou seu saque pela primeira vez na partida, mas conseguiu apenas evitar um 'pneu' no primeiro set, que o sérvio fechou em 6-1.

O panorama no início da segunda parcial foi o mesmo da primeira, com Djokovic abrindo 4-0 rapidamente. Mas Nadal reagiu devolvendo as duas quebras que sofreu e chegando ao empate em 4-4.

O jogo continuou emocionante, com bons momentos para os dois tenistas, mas no final Djokovic levou a melhor, selando a vitória com uma 'deixadinha' para fechar em 6-4.

Com a eliminação na chave de simples, Rafael Nadal continua no torneio olímpico de duplas, ao lado de seu compatriota Carlos Alcaraz. Os dois entram em quadra nesta terça-feira, contra os holandeses Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof.