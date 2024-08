Baiano, Ulan Galinski estreia nas Olimpíadas e destaca "orgulho"

- Foto: @ulangalinski

Estreando em Jogos Olímpicos, o baiano Ulan Galinski, da cidade de Palmeiras, disputou o ciclismo Mountain Bike na manhã desta segunda-feira, 29, figurando na 21ª colocação. O atleta fez uma prova, com um tempo de 1h30min55s, 4min33 atrás do 1º colocado, o britânico Thomas Pidcock.

O baiano se tornou o primeiro representante do Brasil nesta prova após a aposentadoria de Henrique Avancini, que se aposentou em 2023 após conquistar a sua melhor posição em Jogos, a 13ª colocação.

Após o resultado, a equipe de reportagem conversou com Ulan, que destacou o orgulho de participar dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além disso, trouxe a experiência de viver a competição e comentou sobre o trabalho que vem sendo feito, destacando a paciência.

"Eu esperava estar no top-15, terminei no 21, mas é um resultado muito próximo do que eu venho apresentando nos Mundiais, quando eu fiquei em 19°. Estamos, realmente, figurando entre os 20 melhores do mundo. Passo a passo, degrau a degrau vamos chegando lá. Eu estou feliz com a minha primeira experiência olímpica. Não tem como descrever o que é representar uma nação em uma olimpíadas, o que é sentir essa atmosfera que isso representa. Foi uma semana de muitas alegrias, muita gratidão, muita reflexão, agora é olhar para trás e ver onde é que eu estou chegando, é algo que me orgulha bastante, orgulha meu povo. Eu tenho que ter paciência, tenho que confiar no trabalho que está sendo feito”, disse o brasileiro.

Para a estreia em Jogos, Ulan contou com a presença dos familiares na torcida, que emanaram todas as energias positivas. Sobre o carinho, o ciclista revelou estar ansioso para dar um abraço neles e ainda elogiou a festa feita pelos franceses.

“Eu tenho cinco ou seis familiares aqui, não tive a chance de encontrar eles ainda. A festa do povo francês está linda, eles são muito apaixonados pelo Mountain Bike, então é um evento com mais de 15 mil pessoas. Eu não vejo a hora de ver eles e dar um abraço”, contou Ulan.

Para finalizar, o baiano fez questão de agradecer por toda a torcida dos conterrâneos, revelando estar recebendo muito carinho.

“Quero agradecer a todos pela torcida, eu tenho recebido muito carinho. É realmente muito especial poder sentir esse carinho, ser um representante do meu povo e poder inspirar tantas pessoas nesse processo”, finalizou Ulan.