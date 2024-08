Ex-BBB doa ingressos para família de Júlia Soares ver disputa

Familia de Júlia Soares com ex-BBB Petrix Barbosa - Foto: Arquivo pessoal

Júlia Soares, uma das ginastas brasileiras que competiu nas classificatórias das Olimpíadas neste domingo, 28, em Paris, foi acompanhada por sua família, que também estava na cidade para apoiá-la. Enquanto procuravam um ingresso para o evento, a família da paranaense acabou acolhida pelo ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa, que doou ingressos para que os familiares pudessem assistir a performance da jovem.

Os pais de Soares já tinham entradas para a competição, mas a irmã e os tios precisavam de ingressos. Para resolver a situação, a família escreveu um cartaz em francês: "Procurando duas ou três entradas! Obrigada!" e o exibiu na esperança de receber ajuda.

Petrix Barbosa, campeão dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011 e ex-participante do BBB20, encontrou a família de Júlia na entrada da Bercy Arena e decidiu presenteá-los com um ingresso extra. A irmã de Julia, Giovanna, ficou emocionada com o gesto.

Atualmente morando na Europa, Petrix mencionou que não tem dificuldades para se deslocar entre Portugal e França. “É uma Olimpíada quase em casa para mim, e eu cresci junto com todas elas, com a Rebeca, Jade é uma irmã. Coincidentemente encontrei a família da Julia na porta, tinha um ingresso sobrando, e é bom saber que pude ajudar - disse Petrix à equipe do ge em Paris.

E parece que a torcida deu mais do que certo: na prova das classificatórias, Julia Soares garantiu sua vaga na final da trave de equilíbrio e ainda disputará a decisão do ouro por equipes.



