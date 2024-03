Internado em Salvador diz que não bebe água há 50 anos: "Só Coca Zero" | A TARDE

Roberto Pedreira, aposentado de 70 anos, está internado no Hospital São Rafael, em Salvador, devido à Covid-19. O que chamou a atenção, no entanto, foi o aviso deixado pelo paciente: 'Não bebo água, só Coca Zero'.

Ele contou ainda que não bebe água há 50 anos. "Eu não gosto de água, só Coca-Cola Zero. Todos os médicos que eu vou me recomendam água, mas eu bati de frente com o meu cardiologista e o meu endocrinologista. Até meus remédios, eu tomo com coca. Nada com água, nem uma gota”, disse Roberto ao G1.

LEIA TAMBÉM

Pessoas adultas devem ingerir de 2 a 3 litros de líquido por dia, sendo 50% de água pura

Seu afilhado, João Victor Paixão, de 27 anos, conta que essa teimosia é antiga. Roberto costuma até misturar refrigerante na sobremesa. “Desde que eu me entendo por gente, ele só bebe refrigerante, até com sorvete”, conta.

Embora o Hospital São Rafael tenha negado o caso, afirmando que “provavelmente, o paciente fez isso de brincadeira”, o afilhado assegura que, apesar de apenas beber refrigerante, Roberto cuida da sua saúde e segue todas as orientações médicas.

Ele já recebeu alta e continua sua recuperação em casa, mantendo sua peculiar preferência: "Eu estou com a perna meio bamba por consequência da Covid. Estou fazendo fisioterapia em casa, faço fisioterapia três vezes por semana. Aqui em casa, eu tenho um estoque de refrigerante na varanda. Água eu não bebo de jeito nenhum”.