Jerônimo atribui ônibus incendiado a operações contra o tráfico

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) atribuiu o ataque a um ônibus incendiado na desta quarta-feira, 9, no bairro de São Marcos, em Salvador, como uma reação dos criminosos às operações policiais em combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na capital baiana.

Leia mais: Incêndio de ônibus em São Marcos gera transtornos à comunidade local

"Vocês estão vendo hoje, um ônibus que foi ateado fogo em um bairro aqui de salvador. Isso, naturalmente, é uma reação às operações que nós estamos fazendo. Nós reafirmamos a firmeza nossa em relação ao enfrentamento do crime organizado", a declaração foi dada pelo chefe do executivo durante a entrega de oitenta e quatro novas viaturas - sendo 27 semiblindadas, no Farol da Barra, em Salvador.

O ataque aconteceu dois dias após dois suspeitos de integrar uma organização criminosa morrerem em confronto com policiais militares, na localidade do Coroado, também em São Marcos.

"Nós estamos com a linguagem única. Estamos atuando a partir da polícia, com o enfrentamento, utilizando os três I's, investimento, integração e inteligência, não tem como a gente não fazer esforço para isso, essas viaturas fazem parte dos investimentos nossos, mas estamos fazendo muito investimento na área de inteligência e quero ainda manter vocês bastante seguros e firmes no que nós vamos fazer, tanto na capital", continuou.

Também na manhã desta quarta, uma operação da Polícia Civil, com o apoio da Militar, resultou em 10 mandados de prisões cumpridos e dois suspeitos de envolvimento com o tráfico, mortos.

Durante a coletiva, o chefe do executivo baiano prometeu que as ações contra o crime organizados irão continuar: "A gente não vai dá refresco a eles". Veja trecho da entrevista:

