Jerônimo fala sobre trecho de manobras do metrô no Campo Grande | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a comentar sobre a ampliação do Metrô para uma possível estação no Campo Grande. Desta vez, o governador, que participou do evento que autoriza o início da primeira obra do Novo PAC na Bahia, no Subúrbio Ferroviário, falou do trecho que possibilita a manobra para os trens retornarem para o sentido Águas Claras, na Estação da Lapa.

"Já tem um trecho feito. Vamos ter que fazer o rabicho depois do Campo Grande para a manobra dos trens. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur) está com a responsabilidade de concluir o projeto para licitar a obra", disse.

Jerônimo afirmou que vem dialogando com ministro da Casa Civil, Rui Costa, e garantiu os recursos para a obra.

"Espero que no primeiro semestre estejamos com o projeto pronto, para que consigamos ampliar a linha férrea", finalizou.