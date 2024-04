Jovem do BDM é executado no bairro da Boca do Rio | A TARDE

Mais um componente da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) 'caiu' na cidade de Salvador. Na madrugada desta segunda-feira (1°), o corpo do indivíduo, identificado pelo vulgo de ‘70’, foi encontrado na 2ª Travessa Novo Paraíso, localizada na Boca do Rio, em Salvador. A vítima é suspeita de vários homicídios no bairro, e já estava no radar da polícia.

Existe a suspeita de que o rapaz tenha sido executado por uma briga entre organizações do mundo do crime. No entanto, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) não confirmou essas informações recebidas pelo Portal MASSA!.

Agentes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) compareceram ao local, onde confirmaram o caso. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica também marcou presença na região para remover o corpo e realizar a perícia. Agora, o caso está sob investigação da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).