Jovem morre baleado dentro de bar em bairro de Salvador | A TARDE

Um homem foi morto a tiros em um bar na noite de terça-feira, 31, no bairro da Liberdade. Seguindo as informações iniciais da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Alex Santos do Nascimento Junior, 21 anos.

Alex Santos foi atingido após uma troca de tiros entre criminosos da localidade. A autoria e motivação estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias periciais foram expedidas.